رفض ونقاش ساخن.. شاهد ما دار بين لاعبي الهلال قبل تسديد عبدالله المعيوف لركلة الجزاء ضد الرائد (فيديو)

اندفع عبدالله المعيوف حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ناحية منطقة جزاء فريق الرائد وأصر على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في الوقت بدل الضائع، بينما كانت نتيجة مباراة الفريقين تشير لتقدم الزعيم بهدفين لهدف في الدوري المحلي.

وقبل احتساب ركلة الجزاء للهلال نجح المعيوف في التصدي لضربة جزاء للرائد.

#الديوانيه لقطة خاصة “ بالديوانيه “ لتنفيذ عبدالله المعيوف لركلة الجزاء . pic.twitter.com/hCN4pugzzG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2020

ورصدت كاميرات خاصة بالقنوات الرياضية السعودية رفض لاعبي الهلال تسديد المعيوف لركلة الجزاء، غير أنه أصر على ذلك.

وقال المعيوف بعد المباراة:“كنت أشعر بأنني أستطيع أن أسجل .. اللاعبون أرجعوني ولكنني رفضت.. وجماهيرنا تستحق هذا الفوز.“.

واعتذر المعيوف لزميله صالح الشهري الذي كان من المفترض أن يسدد.

عبدالله المعيوف – لاعب #الهلال:

كنت أشعر بأني أستطيع أن أسجل .. اللاعبين رجعوني ورفضت ”الروحة وحدة“.. وأعتذر من #صالح_الشهري.. وجماهيرنا تستاهل هذا الفوز.#الهلال_الرائد pic.twitter.com/ZpRoOQO0DR — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2020

ورفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن النصر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سيستضيف الفتح، غدًا الخميس.

وظل الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن التعاون والوحدة.

في 7 دقائق..

عبدالله المعيوف يتصدى .. وعبدالله المعيوف يسجل. ⚽????#الهلال_الرائد pic.twitter.com/Dneiv1Rxcq — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2020

وقال المحلل الرياضي إبراهيم العنقري:“الكثيرون من الحراس يستطيعون أن يتصدوا ويسجلوا.. لكن عبدالله المعيوف ”بطل“ في التصدي للركلة.. هو من أعاد الهلال للمباراة“.