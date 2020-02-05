 رفض ونقاش ساخن.. شاهد ما دار بين لاعبي الهلال قبل تسديد عبدالله المعيوف لركلة الجزاء ضد الرائد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

رفض ونقاش ساخن.. شاهد ما دار بين لاعبي الهلال قبل تسديد عبدالله المعيوف لركلة الجزاء ضد الرائد (فيديو)

رفض ونقاش ساخن.. شاهد ما دار بين لاعبي الهلال قبل تسديد عبدالله المعيوف لركلة الجزاء ضد الرائد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اندفع عبدالله المعيوف حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ناحية منطقة جزاء فريق الرائد وأصر على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في الوقت بدل الضائع، بينما كانت نتيجة مباراة الفريقين تشير لتقدم الزعيم بهدفين لهدف في الدوري المحلي.

وقبل احتساب ركلة الجزاء للهلال نجح المعيوف في التصدي لضربة جزاء للرائد.

ورصدت كاميرات خاصة بالقنوات الرياضية السعودية رفض لاعبي الهلال تسديد المعيوف لركلة الجزاء، غير أنه أصر على ذلك.

وقال المعيوف بعد المباراة:“كنت أشعر بأنني أستطيع أن أسجل .. اللاعبون أرجعوني ولكنني رفضت.. وجماهيرنا تستحق هذا الفوز.“.

واعتذر المعيوف لزميله صالح الشهري الذي كان من المفترض أن يسدد.

ورفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن النصر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سيستضيف الفتح، غدًا الخميس.

وظل الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن التعاون والوحدة.

وقال المحلل الرياضي إبراهيم العنقري:“الكثيرون من الحراس يستطيعون أن يتصدوا ويسجلوا.. لكن عبدالله المعيوف ”بطل“ في التصدي للركلة.. هو من أعاد الهلال للمباراة“.

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