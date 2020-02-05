ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الرائد (صورة)

قاد عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال فريقه إلى تحقيق فوزٍ صعب أمام ضيفه الرائد 3-1، في المرحلة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة في أحداثها بعدما احتسب الحكم 5 ركلات جزاء 3 منها للهلال وركلتي جزاء للرائد، حيث كان بطلها حارس الهلال عبدالله المعيوف الذي تصدى لركلة جزاء حاسمة للرائد عند الدقيقة 89 وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة ليتصدر بفارق 4 نقاط مؤقتًا عن النصر الذي سيواجه الفتح، غدًا الخميس، وبقي الرائد على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: