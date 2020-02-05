عبدالله المعيوف يقود نادي الهلال لتخطي الرائد والانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

تقمص عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال دور البطولة وقاد فريقه للفوز على الرائد 3/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتصدى المعيوف لركلة جزاء في الدقيقة 88 عندما كانت تشير نتيجة المباراة إلى 2/1 لصالح الهلال، ونجح في إنقاذ فريقه من الوقوع في فخ التعادل.

وفي الدقيقة الأخيرة تحصل سالم الدوسري على ركلة جزاء، تصدى لها المعيوف، وأودعها في شباك الرائد.

???? عبدالله المعيوف يتصدى لركلة جزاء للرائد نفذها محمد فوزير.#الهلال_الرائد pic.twitter.com/5H0unxoiSb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2020

سجل للهلال كارلوس إدواردو مع بداية المباراة، وأضاف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقلص محمد فوزير النتيجة وأحرز الهدف الأول للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 قبل أن يضيف المعيوف الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء أيضًا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة 38 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 27 في المركز السادس.