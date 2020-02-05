مباراة الهلال ضد الرائد.. غوميز يحتسي القهوة بعد الهدف الثاني للزعيم (فيديو)

احتسى الفرنسي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي ”القهوة العربية“ عقب تسجيله هدفًا في شباك الرائد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأحرز غوميز الهدف الثاني للهلال في المباراة من ركلة جزاء، وفور تسجيله للهدف ذهب خلف المرمى واحتسى قهوة عربية.

وأحرز إدواردو هدفه في الدقيقة السادسة من بداية المباراة من متابعة لعرضية زميله.

وأضاف غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.