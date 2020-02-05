نادي الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات أمام التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

خطف نادي الاتحاد فوزًا صعبًا من مضيفه التعاون 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 6 مواجهات، حيث خسر مباراتين وتعادل في آخر 4 مباريات.

تقدم الاتحاد في الدقيقة 28 عن طريق مدافعه سعود عبدالحميد، وأضاف البرازيلي برونو أوفيني الهدف الثاني عند الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن لاعب التعاون هيلدون راموس من تقليص الفارق بعد تسجيله الهدف الأول حينما حول عرضية زميله البرازيلي نيلدو بقدمه في شباك الاتحاد.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة ليبقى في المركز 12، وبقي التعاون على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.