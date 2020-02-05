ياسر المسحل يثير غضب جماهير نادي النصر السعودي بحديثه عن توثيق موعد بداية دوري المحترفين (فيديو)

أعربت جماهير نادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضيقها من حديث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، مع الإعلامي وليد الفراج، عن تاريخ انطلاق دوري المحترفين بشكل رسمي.

وقال المسحل، في حواره يوم الثلاثاء: ”الدوري السعودي كانت بدايته عام 1976 – 1977.. وقبله كان هناك دورات تصنيفية، ولكنه غير معتمد رسميا، وتم إلغاء نتائجه“.

وأضاف: ”من الأشياء المهمة التي نعمل عليها أننا نبغي أن نوثق تاريخ اتحاد القدم، وقد مضى على تأسيسه 63 سنة، وفيه وثائق كثيرة بعضها داخل الاتحاد والآخر خارجها. مع بداية الموسم المقبل سيكون هناك كتاب تاريخ اتحاد الكرة جاهزا، وسيدرج داخله كل البطولات التي مرت من وقت تأسيس هذا الاتحاد. وكجهة رسمية سنستند على هذه الوثائق لتوثيق البطولات، وأشياء كثيرة أعتقد أنها تستحق التوثيق في كتيب يكون موجودا للأجيال المقبلة ترى تاريخ هذا الاتحاد“.

وتابع: ”المعلومات موجودة وموثقة ولا نخشى شيئا في موضوع التوثيق أو تاريخ اتحاد الكرة، ومع بداية الموسم سنكون انتهينا من تاريخ توثيق كل البطولات التي أشرف عليها الاتحاد السعودي من وقت تأسيسه حتى يومنا هذا“.

وأردف: ”هذا الجدال يثار حتى على مستوى كأس العالم ودوري أبطال آسيا مع تغير مسمياتها وشكل البطولة، ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لديه رصد كامل لكل شيء. الأهم هو توثيق كل شيء، وماذا كانت البطولة ومسمياتها، وهل هناك طرف مثلا يريد طمس حقبة من التاريخ؟ بالتأكيد لا، ولن نحضر شيئا من عندنا. هي وثائق موجودة من 63 سنة وصعب أن تختفي من التاريخ“.

#الدوري_مع_وليد

ياسر المسحل – رئيس اتحاد الكرة السعودي:

مع بداية الموسم القادم سيكون كتاب تاريخ اتحاد الكرة جاهزًا

لا نخشى شيئاً في موضوع التوثيق أو تاريخ اتحاد الكرة.#المسحل_مع_وليد pic.twitter.com/B1q7Kj62zM — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 4, 2020

وكان مسؤولو النصر قد أعلنوا من قبل أن الفريق الأول لكرة القدم حقق 17 بطولة دوري، وذلك بعد الحصول على لقب موسم 2019-2020، وليس 8 فقط، كما هو مدون في السجلات.

يذكر أن الهلال، حامل الرقم القياسي في عدد بطولات الدوري السعودي، برصيد 15 لقبا، بدأها في 1976-1977، واختتمها بنسحة 2018-2019 حتى الآن.