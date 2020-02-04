وليد عبد الله يعلن تجديد تعاقده رسميًا مع نادي النصر السعودي لمدة 3 سنوات (فيديو)

أعلن وليد عبد الله، حارس مرمى نادي النصر السعودي، تجديد عقده مع العالمي لمدة 3 سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2022-2023.

والحارس صاحب الـ33 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي العاصمي، يناير الماضي، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر للانضمام له في الصيف في صفقة انتقال حر، لكن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، طلب تجديد عقده.

ونشر عبد الله عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق ”سناب شات“ صورًا من توقيع العقود، في حضور مدربه فيتوريا، وزميله يحيى الشهري، وعبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة في النادي.

حديث الحارس وليد عبد الله بعد التجديد ✅

pic.twitter.com/fE3qqXHX6k — موجز النصر (@Mojaz_nassr) February 4, 2020

وقال عبدالله في مقطع فيديو عبر صفحته على ”سناب شات“:“الحمد لله رب العالمين، على تجديد عقدي، والبقاء داخل قلعة العالمي لسنوات جديدة مقبلة“.

وأعرب حارس المرمى المخضرم، عن أمنيته بأن تكون السنوات الثلاث المقبلة، مليئة بالبطولات والإنجازات، التي تسعد الجماهير.

وشكر وليد عبدالله، جماهير نادي النصر، على مساندتها له طوال الفترة الماضية، ووعدها ببذل الجهد هو وزملاؤه.

وكان عبد الله قد انضم لصفوف العالمي في الميركاتو الشتوي العام 2017، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الشباب.

وشارك حارس النصر الموسم الجاري في مباراة وحيدة بكأس خادم الحرمين الشريفين، استقبل خلالها هدفًا واحدًا.

وكان النصر قد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي المنصرم مع أمين بخاري؛ حارس مرمى اتحاد جدة، لينضم إلى عبد الله، زيد البواردي، والأسترالي براد جونز.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الفتح، بعد غد الخميس، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، أما الفتح فيأتي بالمركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.