رسميا.. السعودية تطلب تنظيم كأس أمم آسيا 2027 (شاهد)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدمه بشكل رسمي لتنظيم واستضافة كأس أمم آسيا 2027.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا أكد فيه أنه تقدم بطلب رسمي بعد إعلان الاتحاد الآسيوي استقبال ملفات الاتحاد الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الأكبر في قارة آسيا.

وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في البيان، أن التقدم بطلب الاستضافة جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتاً إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة، والاهتمام الكبير من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة رسم خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة.

وأشار المسحل إلى أن ”الدعم والاهتمام المباشرين اللذين يجدهما الاتحاد السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضعا الاتحاد أمام هذا التحدي الكبير للفوز في حق الاستضافة“.

وأضاف في بيانه: ”نملك سجلاً حافلاً وإرثا فنيا كبيراً من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة، نأمل أن نقدم واقع السعودية المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات“.

ووفقًا للبيان، سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة، وتحقيق الهدف المنشود.

ومن المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين، وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين، بعد أن شهدت نجاحاً كبيراً وإقبالاً متزايداً من كافة أقطار العالم.