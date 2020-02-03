سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي السعودي يكشف خطوته المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة

كشفت تقارير صحفية أن سلمان المؤشر، لاعب وسط النادي الأهلي السعودي، تلقى عدة عروض من أندية في دوري المحترفين، إثر دخوله، أمس الأول، فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، بحسب لوائح وأنظمة الاحتراف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” نقلا عن مصادرها، فقد تلقى المؤشر في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي اتصالات من أندية النصر والاتحاد والشباب بعد دخوله الفترة الحرة، لكنه رفض فكرة الانتقال مشترطا حصوله على مستحقاته المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي، طلب من إدارة ناديه تجديد عقد المؤشر، ورفض فكرة التخلي عنه، لكن الإدارة لم تقدم له أي عرض رسمي حتى الآن.

وقال المؤشر للصحيفة، إنه تلقى العديد من الاتصالات لبحث إمكانية انتقاله إلى أندية أخرى، موضحا: ”دخلت فترة الأشهر الستة الحرة ووردتني بعض الاتصالات لكني لا أريد التفكير فيها الآن“.

وأضاف: ”كل تركيزي على المنافسة مع الفريق حيث إن لدينا مباريات مهمة ونريد إسعاد جماهيرنا“، وعمّا إذا كان يرغب في الانتقال أو الاستمرار في ناديه قال المؤشر: ”بكل تأكيد الأولوية للأهلي لتجديد عقدي، ولكن أيضا نحن في عصر الاحتراف وسأسعى لاتخاذ القرار الأنسب“.

يذكر أن المؤشر لم يتحصل على مقدمات عقوده في الأعوام الثلاثة الماضية، وينتظر من إدارة ناديه تسليمها بعد الوعود التي قدمتها له. وبدأ المؤشر مشواره الكروي مع نادي حراء، ثم انتقل إلى الهلال، ولعب في فئاته السنية، بعد ذلك انضم إلى الوحدة لمدة موسم واحد، قبل أن يوقع عقده الاحترافي مع النادي الأهلي موسم 2014ـ2015 ويسهم في تحقيق بطولة الدوري التي كانت غائبة عن الفريق منذ 30 عاما.