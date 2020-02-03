وليد الفراج يتساءل.. هل من الممكن أن نشاهد سامي الجابر مدربا لنادي النصر السعودي؟ (فيديو)

طرح الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ”الدوري مع وليد“، تساؤلا تخيليا على ضيفه جمال عارف، بـ ”هل“ من الممكن أن يأتي يوم ويدرب سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، غريمه التقليدي النصر.

وقال الفراج: ”تتوقع يأتي يوم ونجد سامي الجابر مدربا للنصر، وتخيل يدرب العالمي ويلعب مع الهلال ويفوز النصر بخماسية وحينها ينقلب عليه جمهور الهلال“، وهو ما قابله عارف بالنفي، قائلا: ”لا أعتقد صعب جدا“.

وكان قبلها قرأ الفراج تغريدة لمشجع يؤكد أن سامي الجابر أنسب مدرب لقيادة نادي الاتحاد حاليا.. ليرد جمال عارف، قائلا: ”سامي الجابر أنسب مدرب يواجه الأزمات والمرحلة التي يعيشها، وأنا شخصيا أحب الجابر وشخصيته، ولكنه سيواجه حملات كبيرة حال وجود أي هزة وسيقولون، إنه قادم لتخريب الفريق“.

يُذكر أن الجابر قضي بضعة أشهر رئيسا لنادي الهلال، نجح خلالها في تحقيق بطولة السوبر السعودي على حساب الاتحاد، كما قام بالتعاقد مع لاعبين عالميين أمثال عموري والمهاجم الفرنسي غوميز.

ويمتلك سامي الجابر صاحب الـ48 عاما سيرة ذاتية قوية سواء كلاعب في صفوف الزعيم الهلالي على مدار سنوات كثيرة أو بالعمل الإداري كما اتجه للتدريب بعد اعتزاله الكرة في عام 2007 ولكن نجاحه كمدرب ليس بنفس قوته كلاعب.

وقررت الإدارة الهلالية برئاسة عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود تعيين الجابر مدربا للفريق الأول لمدة عامين قابلة للتجديد وإعطاءه جميع الصلاحيات لاختيار اللاعبين والجهاز المساعد له، إلى أن جاء القرار بإقالته يوم الاثنين الـ26 من مايو 2014، ثم انتقل لقطر بعد تعيينه مديرا إداريا لنادي العربي لمدة موسم ونصف الموسم، ومن ثم عين مديرا فنيا في نادي الوحدة الإماراتي، ومن ثم عين مديرا فنيا للفريق الأول لنادي الشباب السعودي، وفي الـ16 من سبتمبر 2017 أعلنت إدارة نادي الشباب عن إقالته.

في الـ14 من أبريل 2018 أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية آنذاك، تركي آل الشيخ، عن تكليف الجابر برئاسة نادي الهلال السعودي لموسم واحد بعد قرار الأمير نواف بن سعد الرئيس السابق للنادي بترك النادي.

في الـ13 من سبتمبر 2018، أعلن آل الشيخ إعفاء سامي الجابر من رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال؛ ليعينه مستشارا للهيئة العامة للرياضة ومسؤولا عن العلاقات الدولية.