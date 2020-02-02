خبر سار لجمهور نادي النصر السعودي بشأن عبد الفتاح آدم

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب عبد الفتاح آدم، مهاجم نادي النصر السعودي، من العودة لصفوف ”العالمي“، إثر إنهاء برنامجه التأهيلي في فرنسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن آدم أخطر الجهاز الفني للنصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بأنه سينهي برنامجه التأهيلي في فرنسا، وسيعود إلى الرياض قبل يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الصحيفة جاهزية لاعب فريق الكرة بنادي النصر، للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، إذ تعول عليه الجماهير إلى جوار النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في تسجيل الأهداف.

تمارين عبد الفتاح ادم في شواطئ مرسيليا في فرنسا pic.twitter.com/2nmdL2cmtT — ابو وليد العالمي (@alalmiiy1) February 2, 2020

وانضم آدم لنادي النصر بداية الموسم الحالي قادما من صفوف التعاون وشارك في 3 مباريات بالقميص الأصفر وسجل هدفا وأهدى تمريرتين حاسمتين لزملائه.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 34 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة.