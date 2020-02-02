الأمير منصور بن مشعل يتحدث عن إمكانية إقالة جروس.. وأزمة دجانيني في النادي الأهلي السعودي (فيديو)

شدد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على أنه سيجتمع بمدرب الفريق السويسري كريستيان جروس لمناقشته في مستوى الفريق المتذبذب في الفترة الأخيرة.

وقال بن مشعل في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”سنناقش السويسري جروس مدرب الفريق حول مستوى الفريق، خصوصا وأن آخر خمس مباريات غير مرضية للجميع، نتناقش مع المدرب ونقول له وجهات نظرنا وفيه أسئلة تحيرنا وأدائنا هزيل جدا، والأهلي كبير وكما يقولون آخر العلاج يكون الكي وهو رجل خدم النادي سابقا ونعطيه فرصة والفرقة تمر بمرحلة حرجة ولن ندخل في أمور جانبية، وإذا لم يتعدل الفريق لن يكون لدينا حلا آخر إلا إقالته، واللاعبون لا يتحملون المسؤولية كاملة بل جزء منها، ولن نستعجل وإذا لم يتم تعديل وضع الفريق فالكيان أكبر من جروس“.

#الدوري_مع_وليد | الأمير منصور بن مشعل – مشرف كرة الأهلي: إذا لم يتعدل وضع الفريق فالكيان أكبر من جروس وآخر علاجه الكي.. جانيني يمر بظروف أسرية والادارة السابقة السبب واللاعب محبط..كنت أعتقد أن العويس عاد للفريق ولا أعلم لماذا لا يأتي للنادي.#العدالة_الأهلي pic.twitter.com/qqK0Lla7yc — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 1, 2020

وعن مشكلة تفاريس، أشار: ”دجانيني يمر بظروف أسرية منذ أكثر من شهر، والإدارة السابقة هي السبب واللاعب محبط ونفسيته سيئة نظير ما حدث في موضوع جوازات سفر أبناءه، وما حدث له أثر سيئ“.

وعن الحارس محمد العويس، أكد: ”كنت أعتقد أن العويس عاد للفريق، ولا أعلم لماذا لا يأتي للنادي، وسوف نتصل به لمعرفة أسبابه، وهو ابننا ولن نتخلى عنه“.

ثقته الكبيرة بعبد الإله مؤمنة المرشح لرئاسة النادي.

من ناحية أخرى، أكد الأمير منصور أن عبد الإله مؤمنة، المرشح لرئاسة النادي، خلفا لأحمد الصائغ لا يحتاج لرسائل وسيقود النادي للطريق الصحيح.

وأوضح: ”أنا من رشحت عبد الإله مؤمنة ولا يحتاج إلى رسائل، وسأدعمه بكل قوة، والأهلي أمانة، وهناك ثقة وتفاهم كبير بيني وبينه وأثق في أنه سيحافظ على النادي، ولن نتخلى عن نادينا، وعلى جماهيرنا الاطمئنان وبتكاتف الجميع سيتم تصحيح أخطاء الماضي وسيعود كما كان بإذن الله“.