جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ16 (صورة)

احتفظ النادي الأهلي بالمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع مستضيفه المتعثر العدالة اليوم السبت.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة بعد تعادله الثالث في 16 مباراة مقابل 11 نقطة للعدالة في المركز 14.

وتقدم الغابوني ميدوين بيتيجي للعدالة بعد نصف ساعة من البداية عندما تابع ركلة جزاء نفذها بنفسه وارتدت من القائم قبل أن تلمس يد باسم العطا الله حارس الأهلي.

وأدرك سلمان المؤشر التعادل للأهلي بعدها بثماني دقائق من وضع انفراد بعد تمريرة بينية رائعة من الجزائري يوسف البلايلي.

وألغى الحكم هدفا سجله تشارلز أندريا للعدالة في الدقيقة 48 بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وخاض الأهلي أخر ست دقائق في المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكاس ليما.

* الشباب يتقدم

وفي مباراة أخرى، حول الشباب تأخره بهدف أمام ضيفه المتعثر الفتح إلى انتصار ثمين 2-1.

ومنح المغربي مروان سعدان التقدم للفتح في الدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها قوية في شباك التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أرسل السنغالي ماكيتي ديوب تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك الأوكراني مكسيم كوفال حارس الفتح.

وبعدها بثلاث دقائق سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدف الفوز للشباب بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية للبرازيلي سيبا.

ورفع الشباب، الذي حقق انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما ظل الفتح في المركز قبل الأخير بعشر نقاط.

وسجل عبد الكريم القحطاني هدف الفوز 2-1 للفيحاء في مرمى ضيفه الفيصلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتلقى القحطاني تمريرة عرضية متقنة من روني فرنانديز ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وتقدم الفيصلي في الدقيقة 36 عبر يوسف الجبلي عندما مر من أحد المدافعين وسدد أرضية في شباك أصحاب الأرض.

لكن التشيلي كارلوس فيلانويفا أدرك التعادل سريعا للفيحاء عندما راوغ مصطفى ملائكة حارس الفيصلي ووضع الكرة في الشباك بعدها بثلاث دقائق.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بينما تراجع الفيصلي للمركز الثامن برصيد 24 نقطة، بعدما تلقى الخسارة السادسة في 16 مباراة.