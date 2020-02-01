نادي الشباب يحول تأخره إلى فوز ثمين على الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الشباب فوزا ثمينا على الفتح بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وصعد مركزين بعد أن كان يحتل المركز التاسع، في حين تجمد رصيد الفتح على 10 نقاط في المركز الـ15 ما قبل الأخير.

في الدقيقة 35 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفتح، أحرز منها محترفه المغربي مروان سعدان هدفه الخامس في الدوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف وحيد.

في الشوط الثاني لم ينتظر الشبابيون كثيرا ليحرز محترفهم السنغالي ماكيتي ديوب هدف التعادل من تسديدة جميلة سكنت مرمى الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح في الدقيقة 48، انتفض بعدها الشبابيون وهددوا مرمى الفتح بعدة هجمات خطيرة استغل إحداها البرازيلي سيبا ومرر عرضية جميلة وجدت الأرجنتيني جوانكا بانتظارها ليضعها في شباك الفتح، محرزا هدف فريقه الثاني في المباراة عند الدقيقة 51.

بعد هدف التقدم تبادل الفريقان الهجمات وحاول الفتح إدراك التعادل والخروج بنقطة وحيدة لتحسين مركزه في سلم الترتيب، إلا أن محاولته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف.

ويحل الشباب ضيفا على الفيصلي الجمعة المقبل في الجولة الـ17، في حين يستضيف النصر الفتح الخميس المقبل في ذات الجولة.