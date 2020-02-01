صحيفة: النادي الأهلي السعودي يدرس إقالة جروس.. والبديل مدرب وطني

كشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بدأ بشكل جدي دراسة قرار إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، بعد تواصل تدني مستويات الفريق الفنية في اللقاءات الأخيرة، والتي لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”البلاد“، يوم السبت، فإن آراء الأغلبية في الوسط الأهلاوي مستاؤون من أداء الفريق، ولعل آخرها السقوط في فخ التعادل أمام العدالة صاحب المركز قبل الأخير؛ حيث أهدر الفريق الأهلاوي فرصة تضييق الفارق النقطي مع الهلال والنصر.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير منصور بن مشعل بدأ بالبحث عن مدرب يقود الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أنه حال لم يتم إيجاد البديل المناسب للفترة المقبلة، قد تتم الاستعانة مرة أخرى بالمدرب الوطني صالح المحمدي؛ نظرا لحساسية وأهمية الفترة المقبلة التي تعد بمثابة حصاد الموسم، ولا تحتمل أي تجارب أخرى؛ كون المحمدي على دراية كاملة بكافة تفاصيل الفريق.

يُذكر أن الأمير منصور كان يعارض التعاقد مع جروس بعد مماطلته في القدوم، على حد قوله.

واحتفظ الأهلي بالمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع مستضيفه العدالة، اليوم السبت.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة بعد تعادله الثالث في 16 مباراة مقابل 11 نقطة للعدالة في المركز 14.

وتقدم الغابوني ميدوين بيتيجي للعدالة بعد نصف ساعة من البداية عندما تابع ركلة جزاء نفذها بنفسه وارتدت من القائم، قبل أن تلمس يد باسم العطا الله حارس الأهلي.

وأدرك سلمان المؤشر التعادل للأهلي بعدها بثماني دقائق من وضع انفراد بعد تمريرة بينية رائعة للجزائري يوسف البلايلي.

وألغى الحكم هدفا سجله تشارلز أندريا للعدالة في الدقيقة 48، وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وخاض الأهلي آخر ست دقائق في المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكاس ليما.

وقال السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي لحساب النادي على تويتر عقب المباراة: ”كانت مباراة صعبة؛ نظرا لأن المنافس كان يلعب بدفاع قوي طوال اللقاء.

”تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بشأن ضرورة إنهاء الهجمات في المرمى، لكن أكملنا اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول ليما على البطاقة الحمراء. سنحت لنا عدة فرص كان يجب استغلالها لتسجيل هدف الفوز.

”عمر السومة صاحب شخصية مميزة في الملعب وافتقدناه في مباراة اليوم للإصابة، لكن يجب أن نلعب بشكل مميز حتى في غيابه وتجهيز البديل المناسب في كافة المراكز“.