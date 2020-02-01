سعيد العويران يحتج على عدم إقامة مباراة اعتزال له ببيع السمك (فيديو)

قرر سعيد العويران، لاعب نادي الشباب السابق وأسطورة الكرة السعودية، الاحتجاج على عدم إقامة حفل اعتزال له بطريقة غريبة.

ورصد فيديو نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، العويران وهو يقف بسيارة في وسط الشارع لبيع السمك، اعتراضا على عدم إقامة مباراة اعتزال له.

ويظهر في مقطع فيديو العويران وهو يهتف ”سمك سمك سمك! لم ينظموا لنا مباراة اعتزال، فقررت بيع السمك“.

وحرص العديد من المارة على الوقوف بجانب العويران، والحديث والمزاح معه.

#سعيد_العويران سعيد العويران لاعب كرة القدم السابق في المنتخب السعودي ونادي الشباب يبيع السمك ساخرًا من عدم اقامة حفل اعتزاله الذي وعده به المستشار تركي آل الشيخ. pic.twitter.com/sD4BTxsX4r — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 1, 2020

وقرر العويران بيع السمك ساخرًا من عدم إقامة حفل اعتزاله الذي وعده به المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحالي والرياضة السابق.

سعيد العويران صاحب الـ52 عاما، لعب في صفوف الشباب السعودي ومنتخب السعودية منذ عام 1988 وحتى عام 2001.

وشارك العويران في كأس العالم 1994 وكأس العالم 1998، ويعد هدفه في مرمى منتخب بلجيكا سادس أفضل هدف في تاريخ المونديال.

ولقب العويران بلقب مارادونا العرب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994 مما جعله أشهر لاعب سعودي.