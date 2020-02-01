الـVAR ينقذ النادي الأهلي من الخسارة أمام العدالة في الدوري السعودي (فيديو)

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل مع العدالة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر ميدوين بيتيغي ركلة جزاء لصالح العدالة في الدقيقة 29، قبل أن يعود سريعًا ويحرز هدفًا في الدقيقة 30، بينما تعادل سلمان المؤشر للأهلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وسجل تشارلز أندريا هدفًا للعدالة في الدقيقة 48، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.

وواصل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84، بعد تلقي لوكاس ليما بطاقة حمراء مباشرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، محافظًا على موقعه في المركز الثالث بدوري المحترفين، بينما يأتي العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.