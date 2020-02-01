الـVAR ينقذ النادي الأهلي من الخسارة أمام العدالة في الدوري السعودي (فيديو)

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل مع العدالة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
????| فيديو
هدف #العدالة الأول سجله ميدوين بيتيغي في الدقيقة 30
#العدالة_الأهلي #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/XdVA3lAHgp
— #الدوري_السعودي_للمحترفين ???????? (@SPL) February 1, 2020
وأهدر ميدوين بيتيغي ركلة جزاء لصالح العدالة في الدقيقة 29، قبل أن يعود سريعًا ويحرز هدفًا في الدقيقة 30، بينما تعادل سلمان المؤشر للأهلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة.
????| فيديو
هدف #الأهلي الأول سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 38
#العدالة_الأهلي #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Frs7QdZIhx
— #الدوري_السعودي_للمحترفين ???????? (@SPL) February 1, 2020
وسجل تشارلز أندريا هدفًا للعدالة في الدقيقة 48، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.
وواصل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84، بعد تلقي لوكاس ليما بطاقة حمراء مباشرة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، محافظًا على موقعه في المركز الثالث بدوري المحترفين، بينما يأتي العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.