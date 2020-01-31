نادي الشباب يصدر أزمة جديدة للنصر السعودي بسبب عبدالمجيد الصليهم

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الشباب رفضت بيع المدة المتبقية من عقد عبدالمجيد الصليهم الذي وقع رسميًا لصالح النصر السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن الشباب رفض طلب النصر بحجة رغبة مدرب النادي غارسيا في الاستعانة بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ونجح النصر في التوقيع مع اللاعب بعد أن استغل دخوله فترة الأشهر الستة والتي تتيح له التعاقد مع أي ناد.

ورفض اللاعب التجديد للسباب رغم أن عرض النصر كان مساويًا للعرض الشبابي حيث رغب اللاعب في الانتقال إلى ناد جماهيري.

وضم النصر حتى الآن 4 صفقات في الميركاتو الشتوي المتبقي على نهايته أقل من نصف ساعة، وشملت: عبدالمجيد الصليهم، وأمين بخاري، وخالد الغنام، وعبدالعزيز الدوسري.