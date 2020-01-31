عبدالإله مؤمنة يترشح لرئاسة النادي الأهلي السعودي بدعم الأمير منصور بن مشعل

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرا أشارت فيه إلى أن عبدالإله تقدم بأوراق ترشحه بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة، ومن ضمنها اختيار أعضاء مجلس إدارته.

وأشارت إلى أنه سيترشح لمنصب الرئيس بدعم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي السعودي.

وكان عبدالإله مؤمنة قريبا جدا من رئاسة النادي الأهلي الصيف الماضي، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، ويتقدم أحمد الصائغ لمنصب الرئيس.