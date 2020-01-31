ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف بافتيمبي غوميز في مباراة الهلال وأبها (صورة)

استعاد الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد إحرازه هدفا في فوز الهلال أمام أبها.
وأفلت الهلال من صحوة متأخرة أمام مستضيفه أبها ليخرج فائزا 2-1، واستعاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وهز بطل آسيا الشباك مرتين في أول 13 دقيقة عبر أندريه كاريو وبافتيمبي غوميز.
وضع كاريو لاعب بيرو الزوار في المقدمة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة، ثم ضاعف الهداف الفرنسي جوميس التقدم بعد أربع دقائق عندما أفلت من الرقابة وسدد كرة منخفضة في الشباك.
وقلص إيما أندرياتسيما لاعب مدغشقر الفارق قبل دقيقتين على النهاية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملا: