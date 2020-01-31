ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف بافتيمبي غوميز في مباراة الهلال وأبها (صورة)

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أفلت الهلال من صحوة متأخرة أمام مستضيفه أبها ليخرج فائزا 2-1، واستعاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.