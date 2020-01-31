الفيصلي يشكو نادي النصر السعودي بعد التعاقد مع عبدالعزيز الدوسري

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الفيصلي ينوي رفع ملف إلى غرفة فض المنازعات، بعد تعاقد نادي النصر مع لاعبه عبدالعزيز الدوسري.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة الفيصلي تنوي رفع ملف توقيع عبدالعزيز الدوسري للنصر إلى غرفة فض المنازعات؛ بعد تغيب اللاعب عن تدريبات ناديه أمس الخميس“.

من جهته قال فهد المدلج رئيس الفيصلي لصحيفة ”الرياضية“ إن مفاوضات النصر مع عبدالعزيز الدوسري مخالفة صريحة لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

عبدالعزيز الدوسري نصراوي لمدة سنة ونصف .#عبدالعزيز_الدوسري_نصراوي pic.twitter.com/GWxZKgp1Rl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 30, 2020

وأعلن نادي النصر تعاقده مع عبدالعزيز الدوسري بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وبتعاقده مع عبدالعزيز الدوسري ينهي النصر 4 صفقات في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، إذ تعاقد متصدر الدوري السعودي مع عبدالمجيد الصليهم، وأمين بخاري، وخالد الغنام، وعبدالعزيز الدوسري.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 34 نقطة من 16 مباراة، لكنه مهدد بفقدان الصدارة حال فوز الهلال على أبها، حيث يملك الزعيم 32 نقطة من 15 مباراة.

ويلعب النصر مع الفتح يوم 6 فبراير، ثم مع السد القطري، بدوري أبطال آسيا يوم 11 فبراير، ثم مع الشباب يوم 14 فبراير في الدوري السعودي، وبعدها مع العين في البطولة القارية.