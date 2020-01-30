النصر السعودي يضم عبدالعزيز الدوسري نجم الهلال السابق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قد أتمت اتفاقًا مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري لاعب الفيصلي الحالي والهلال السابق.

ووفقًا لتك التقارير اللاعب بالفعل وقع على تعاقده مع النصر وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم في غضون الساعات القليلة القادمة.

والدوسري هو أحد ابناء نادي الهلال ومن جيل اللاعبين الحاليين سلمان الفرج ونواف العابد وكان أساسيا في صفوف الفريق قبل أن تداهمه الإصابة.

وبانضمام عبزالعزيز الدوسري يكون النصر قد أنهى أربع صفقات في الميركاتو الشتوي الحالي وهم عبدالمجيد الصليهم وامبن بخاري حارس الاتحاد وخالد الغنام جناح القادسية وعبدالعزيز الدوسري.

وكان نادي النصر قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع نجم الشباب عبدالمجيد الصليهم بعقد يمتد لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد.

ولعب النصر ضد ضمك اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.