ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي النصر مع ضمك (صورة)

تعادل نادي النصر 1/1 مع منافسه ضمك، متذيل جدول الترتيب، اليوم الخميس، في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة 52، بتوقيع المدافع الجزائري فاروق شافعي، مستغلا كرة ركنية، حيث حول الكرة إلى المرمى بضربة رأس.

لكن الإثارة جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما حصل النصر على ركلة جزاء، وسجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 90+8.

وهذا التعادل الرابع للنصر في الدوري السعودي الموسم الحالي، في حين خسر مرتين، وفاز 10 مرات.

في المقابل، حقق ضمك التعادل 4 مرات، في حين فاز مرتين فقط وخسر 10 مرات.

وظل النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 34 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الثاني، الذي يلاقي أبها، في حين يأتي الأهلي في المركز الثالث، ويملك 29 نقطة، ويلعب مع العدالة، أما المركز الرابع فيحتله الوحدة برصيد 27 نقطة، ويلعب مع الاتفاق.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر وضمك:

1. النصر، 34 نقطة، من 16 مباراة.

2. الهلال، 32 نقطة، من 15 مباراة.

3. الأهلي، 29 نقطة، من 15 مباراة.

4. الوحدة، 27 نقطة، من 15 مباراة.