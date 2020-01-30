ضمك يفرض التعادل على نادي النصر ويقدم هدية للهلال في صراع ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

فرض نادي ضمك، متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي التعادل 1/1 على منافسه نادي النصر، اليوم الخميس، في الجولة الـ16 من المسابقة.

وبعد شوط أول سلبي، سجل الجزائري فاروق شافعي الهدف الأول في المباراة، بضربة رأسية، في الدقيقة 52 مستغلا كرة ركنية.

لكن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تعادل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وتعادل النصر للمرة الرابعة وحقق الفوز 10 مرات، في حين خسر مرتين، ليرفع التعادل رصيد حامل اللقب إلى 34 نقطة، في الصدارة، لكنه مهدد بفقدانها حال فوز الهلال على أبها.

في حين رفع التعادل رصيد ضمك إلى 10 نقاط ليظل في قاع الترتيب..

وفي الجولة المقبلة يلعب النصر مع الفتح، يوم الخميس المقبل، ثم يتجه العالمي للمشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما يلاقي السد القطري يوم 11 فبراير، وبعدها يلعب مع الشباب في الدوري السعودي يوم 14 فبراير، ثم العين الإماراتي.