أهداف مباراة النصر وضمك.. 1/1 (فيديو)

سجل فاروق شافعي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ضمك مع منافسه نادي النصر في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف فاروق شافعي في الدقيقة 52، بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة ركنية.
وتعادل عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 90+9.
ويملك النصر 33 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بنقطة عن الهلال الثاني، في حين حصد ضمك 9 نقاط فقط في المركز الأخير.
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هدف #ضمك الأول سجله فاروق شافعي في 52
#ضمك_النصر #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/WyAevSVKKq
— #الدوري_السعودي_للمحترفين ???????? (@SPL) January 30, 2020
قووووووووووووول التعادل لـ #النصر من حمدلله على ضمك pic.twitter.com/bgOWc0GcFS
— عز (@MnbrMadrid5) January 30, 2020