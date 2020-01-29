 النصر السعودي يحصل على توقيع خالد الغنام والإعلان الرسمي خلال ساعات – إرم نيوز‬‎

النصر السعودي يحصل على توقيع خالد الغنام والإعلان الرسمي خلال ساعات

النصر السعودي يحصل على توقيع خالد الغنام والإعلان الرسمي خلال ساعات

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

حصل نادي النصر السعودي على توقيع اللاعب خالد الغنام جناح القادسية والمنتخب الأولمبي لمدة خمس سنوات قادمة.

وتمت الصفقة نظير مبلغ 20 مليون ريال بالإضافة لإعارة أربعة لاعبين من النصر للقادسية حتى نهاية الموسم.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

واللاعب خالد الغنام هو أحد نجوم المنتخب الأولمبي المتأهلين لأولمبياد طوكيو مؤخراً ويجيد في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وكان النصر قد أنهى صفقتين بنجاح حتى الآن في الميركاتو الشتوي بعد أن وقع مع عبدالمجيد الصليهم والحارس الاتحادي أمين بخاري.

وبحسب تقارير فإن إدارة الشباب وافقت على بيع الفترة المتبقية من عقد عبدالمجيد الصليهم ليتمكن من المشاركة حاليا مع النصر.

كما تجري الإدارة النصراوية مفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد ليتمكن الحارس أمين بخاري من اللعب مع الفريق في الوقت الحالي.

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