نادي الاتحاد السعودي يعلن غياب أنيس البدري ثلاثة أسابيع للإصابة

أعلن نادي الاتحاد السعودي غياب لاعبه الجديد أنيس البدري لمدة ثلاثة أسابيع؛ بسبب تعرضه لإصابة في التدريبات.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: ”تعرض اللاعب التونسي أنيس البدري للإصابة خلال التدريبات يوم الثلاثاء، وقد أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها الدولي التونسي حاجته للعلاج لمدة ثلاثة أسابيع“.

وبذلك يفقد ”العميد“ أحد أبرز عناصره الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الاتحاد منتصف الشهر الحالي التعاقد مع البدري من الترجي التونسي لمدة عامين ونصف العام.

وقال الاتحاد، صاحب المركز 12 في الدوري، في بيان عبر تويتر إنه تعاقد مع البدري (29 عاما) في دبي، بينما أعلن الترجي موافقته على الصفقة.

وانضم البدري إلى الترجي في 2016 قادما من موسكرون البلجيكي، وساهم اللاعب، الذي كان ضمن تشكيلة تونس في كأس العالم 2018، في التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز ثلاث مرات متتالية، بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين والمشاركة في كأس العالم للأندية