نادي النصر يسعى للحفاظ على صدارته أمام ضمك في الدوري السعودي

سيكون النصر، حامل اللقب، مرشحا بقوة للحفاظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما يواجه ضمك فريق الذيل في افتتاح النصف الثاني من الموسم، غدا الخميس.

وانتزع النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز 1-صفر على الاتفاق، بفضل هدف من المغربي الهداف عبد الرزاق حمد الله، يوم الجمعة الماضي، ومستفيدا من تعادل الهلال المتصدر السابق مع الشباب دون أهداف.

ومع نهاية النصف الأول من المسابقة يتصدر النصر الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال، بطل آسيا، الذي فقد أربع نقاط بالتعادل في آخر جولتين.

وستكون المواجهة أمام ضمك بمثابة مباراة التناقضات.

وفي الوقت الذي يملك فيه النصر أقوى دفاع، إذ استقبل ستة أهداف فقط، فإن ضمك هو أكثر فريق اهتزت شباكه خلال الموسم الجاري برصيد 32 مرة كما أنه صاحب أضعف خط هجوم وله 11 هدفا.

ورغم النتائج السلبية لضمك، والفوز لمرتين فقط هذا الموسم، آخرها 2-1 أمام الفيحاء الشهر الماضي، فإنه تعادل في آخر مباراتين أمام الاتفاق والفتح وسيشعر بالرضا لو تعادل مرة جديدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة النصر ضد ضمك، غدا الخميس، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قنوات ksa sports 1 hd.

وسيحاول الهلال تحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات عندما يواجه أبها، يوم الجمعة، ويبدو مرشحا قويا للفوز على منافسه الذي خسر في آخر جولتين بعدما فاز قبلها في أربع مباريات متتالية.

ومع إخفاق الاتحاد في تذوق طعم الانتصار في آخر خمس مباريات فلن يكون أمامه سوى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الرائد، سادس الترتيب، حتى يبتعد عن منطقة الخطر إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

وخسر الرائد في الجولة الماضية 2-1 أمام الأهلي، رغم التقدم بهدف حتى قبل النهاية بست دقائق، ليخسر لأول مرة بعد الفوز في خمس مباريات متتالية ويتجمد رصيده عند 26 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت وسيلعب الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، مع العدالة صاحب المركز قبل الأخير، وسيبحث الفريق المنتمي لمدينة جدة عن ثالث انتصار على التوالي.