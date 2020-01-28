الفيصلي السعودي يعلن رسميًا ضم مصطفى بصاص

أعلنت إدارة نادي الفيصلي تعاقدها رسميًا مع مصطفى بصاص، لاعب الأهلي السعودي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسمين.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية سابقة، تشمل بنود تعاقد الفيصلي مع بصاص، إمكانية التمديد لموسمين، في حال قدم اللاعب المستوى المعروف عنه.

إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب '' مصطفى بصاص '' لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسمين#الفيصلي pic.twitter.com/ciLrqbCQLx — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 28, 2020

ويعد بصاص من أبرز المواهب الأهلاوية، لكن مستوى اللاعب تراجع خلال السنوات الأخيرة، حيث أعاره الأهلي لفريق أحد، بينما أعاده برانكو المدير الفني السابق للراقي، للصورة، مطلع الموسم الجاري.

وكانت إدارة الأهلي قد جددت عقد بصاص، بعد توصية برانكو، لكنها لم توثقه رسميًا حتى الآن.

وبدأ بصاص مسيرته مع النادي الذي تدرج في جميع فئاته السنية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في موسم 2012، ليمثل الفريق الأول في النادي لمدة 4 مواسم، ليرحل بعدها إلى نادي أحد ويخوض معه تجربة قصيرة لم يكتب لها النجاح ويعود إلى ناديه السابق.