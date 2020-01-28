نادي الهلال السعودي يعلن رسميا تجديد عقد مدافع الفريق علي البليهي

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تجديد عقد مدافع الفريق علي البليهي لمدة 3 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ عن تجديد عقد اللاعب رسميا.

وكانت التقارير ذكرت أن إدارة الهلال رفعت عرض البليهي إلى 18 مليون ريال في 3 مواسم، بواقع 6 ملايين ريال كل موسم.

ويقتحم راتب البليهي في عقد التجديد مع الهلال قائمة أغلى المدافعين في الدوري السعودي، والتي تواجد فيها زميله السابق بوتيا صاحب الـ 12 مليون ريال، وياسر الشهراني الذي يتقاضى 6.65 مليون ريال سنويا.

وكان البليهي قد انتقل لصفوف الهلال في يوليو 2017 قادمًا من الفتح، وشارك اللاعب في 15 مباراة الموسم الجاري، في مختلف البطولات، وأحرز هدفًا وصنع آخر.