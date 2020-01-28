رايس مبولحي.. صراع جديد بين الهلال والنصر السعوديين

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي الاتفاق السعودي أنها تلقت رغبات من قبل ناديي النصر والهلال لضم الحارس الجزائري المتألق رايس مبولحي.

وينتهي عقد الحارس الذي يعد الأفضل في الكرة السعودية حاليا في يونيو من العام المقبل، وستكون هناك صعوبة بالغة في التفريط بالحارس الجزائري من قبل إدارة الاتفاق.

ويرغب الناديان الكبيران في ضم الحارس في الميركاتو الصيفي المقبل حيث يعاني الناديان من عدم تواجد البديل المقنع في مركز حراسة المرمى.

ولا يوجد في النصر سوى براد غونز الاسترالي والحارس البديل وليد عبدالله الذي لم يوقع على تجديد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

أما في الهلال فلا يوجد سوى الحارس عبدالله المعيوف فقط، وفي حال إصابته فسيكون الفريق في مأزق كبير حيث كانت إدارة ناديه ترغب في التعاقد مع حارس الأهلي والمنتخب الأولمبي محمد الربيعي.