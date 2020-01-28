مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه.. كريستيان غروس يعوض غياب عمر السومة بهذا المهاجم

قرر السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، الاعتماد على الجزائري يوسف بلايلي في مركز المهاجم الصريح، عوضا عن السوري عمر السومة قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، اليوم الثلاثاء، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأصيب السومة بخلع في الكتف، خلال مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها السومة حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

ويغيب بذلك السومة عن مواجهات فريقه أمام استقلال دوشنبه في الملحق الآسيوي ومواجهتي العدالة والاتفاق في بطولة دوري المحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن غروس ينوي الاعتماد على الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق مهاجما صريحا، بدلا من لعبه في مركز متأخر أو على الأطراف.

وشهدت التدريبات الأخيرة أمس الاثنين نهج الاستعانة ببلايلي مهاجما، بديلا عن السومة.

يذكر أن بلايلي رفض الانتقال إلى فريق نيم الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويلعب الأهلي اليوم أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في ملحق تصفيات دوري أبطال آسيا المؤهل لدور المجموعات من البطولة.