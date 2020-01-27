لماذا قبل عبدالمجيد الصليهم عرض نادي النصر السعودي ورفض تجديد تعاقده مع الشباب؟

كشفت تقارير صحفية سر قبول عبدالمجيد الصليهم الانضمام لصفوف نادي النصر السعودي، ورفض تجديد تعاقده مع ناديه الشباب، رغم أن ما عرض عليه هو نفس القيمة المالية لانتقاله لـ“العالمي“، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، أعلن ضمه عبدالمجيد الصليهم لاعب وسط نادي الشباب، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النصر في بيان له أن النادي تعاقد مع الصليهم بعقد يمتد ثلاث سنوات. ويعد الصليهم أول اللاعبين الذين يضمهم النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الاثنين، فإن ”إدارة نادي الشباب ليس لديها مانع في التنازل عن الفترة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم لمصلحة النصر، شريطة أن تجرى حولها مفاوضات من أجل تسوية مستحقاته المتبقية البالغة مليونا ونصف المليون عبارة عن رواتب شهرين ماضيين بجانب الأشهر الستة المقبلة، إضافة إلى بحث إمكانية التخلي عن الحارس عبدالله العويشير في صفقة انتقال كاملة لموسمين ونصف“.

عبدالمجيد الصليهم نصراوي لثلاث سنوات قادمة .#الصليهم_نصراوي pic.twitter.com/x5xNKO2SxG — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 25, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن الصليهم فضل عرض النصر على الشباب رغم أنهما متساويان في القيمة المادية، حيث إن كل عرض يتضمن أربعة ملايين ونصفا، بينما زاد النصراويون التزامهم تسليمه مقدم العقد بجانب سيارة فارهة، مؤكدة أن اللاعب آثر الإقدام على هذه الخطوة لرغبته القوية في التغيير وبأنه ظاهرة صحية لا بد منها في سبيل بحثه عن مستقبل جيد في كرة القدم.

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ولعب الصليهم مع الشباب فى 124 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 7 أهداف بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وبدوره كان خالد البلطان، رئيس مجلس ادارة الشباب، قد تحدث عن كواليس انتقال الصليهم إلى النصر بعد مباراة الهلال التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وقال البلطان: ”الشباب قدم للصليهم 4 ملايين ونصف مليون، والنصر قدم نفس العرض.. أرى عراقيل أمامنا وتسهيلات للغير.. وأعلنها بشكل كامل اللاعب رفض عرضنا.. ورفض كل شيء“.

وأضاف: ”أي ناد يريد اللاعب بكل احترافية وشفافية فليأتِ إلينا لنتفاوض على الـ6 أشهر، وواضح أن قراره اختيار نادٍ آخر وتغيير تجربته، وقدمنا له كل شيء، لدرجة أن ما عرضناه قبل من أندية أخرى، وسمحنا له بالتفاوض مع النصر وقبل عرض العالمي ورفض عرضنا، ولا يطالبني أحد بعد ذلك به، هو رجل خدم نادي الشباب وتأسس لديه، ونتمنى أن نستفيد من الـ6 أشهر المتبقية في عقده“.