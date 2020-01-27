عبد المجيد السواط يكشف سر اختياره الانضمام لنادي الاتحاد السعودي عن النصر (فيديو)

أوضح عبد المجيد السواط، نجم وسط التعاون، سبب تفضيله الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي على بقية الأندية الكبيرة، للعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال السواط في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”تلقيت عدة عروض، ولكنني فضلت الاتحاد بالنهاية، وغير صحيح ما يشاع حول امتناعي عن تدريبات التعاون، ومن المستحيل قيامي بذلك لكوني أحترم التعاون وجماهيره وإدارته، والمدة المتبقية في عقدي (6 أشهر)“.

وأضاف: ”أشكر كل الأندية التي فكرت بالتعاقد معي، ولن أفصح عنها، وإدارة نادي الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي كانت أكثر جدية وحرصا في أثناء المفاوضات معي“.

وتابع: ”رئيس الاتحاد أنمار الحائلي أوضح لي أنه سيخاطب التعاون لشراء المدة المتبقية من عقدي“.

صدى الاعلام : السواط : عرض #الاتحاد الأقوى والافضل . pic.twitter.com/5vZlqdvdp4 — صحيفة سبق الاتحاد (@Al3almi07A) January 27, 2020

وعن سبب رفضه عرض نادي النصر، أشار: ”عرض الاتحاد كان أفضل“.

وأكمل السواط: ”من الصعب رفض العروض المقدمة من الأندية الكبيرة، وبالأخص في ظل مزاياها المالية الجيدة، ومن مصلحة الكرة السعودية عودة الاتحاد الكبير والمعروف لتوهجه من جديد، ووضعه الحالي يحزن الجميع، وجمهوره ملح دورينا وأعدهم بالأفضل، ودعواتهم للفريق كاملا بالعودة لسابق عهده“.