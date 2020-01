سوشيال ميديا الرياضة.. لوكاكو يرفض الاستسلام ورينارد يدعم شباب السعودية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

كاباييرو يشارك كلبه المشروبات

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة كلبه، وعلق الحارس: مشاركة مع صديقي أبدأ اليوم مع صديقي ماتي

كاسياس في حدائق بورتو

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل حدائق بورتو، وعلق الحارس: الأحد في بورتو

لوكاكو يرفض الاستسلام

نشر روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه ونادي كالياري بالدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وعلق اللاعب: عمل لا يتوقف نحن بحاجة إلى مواصلة العمل

سيرجيو ريجيلون يحتفل بالفوز

نشر سيرجيو ريجيلون لاعب نادي إشبيلية صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من لقاء الأمس الذي جمع بين ناديه ونادي غرناطة بالدوري الإسباني والذي انتهى بفوز رفاق ريجيلون، وعلق اللاعب قائلا: كم هو جميل الفوز في ملعبك

سيرجي غنابري يشيد بأداء زملائه

نشر سيرجي غنابري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني لاعب نادي بارين ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة الأمس والتي جمعت بين فريقه وفريق شالكه والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بخماسية نظيفة، وعلق اللاعب قائلا: أداء مثالي

هاري ماغواير سعيد بأول أهدافه

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للهدف الذي سجله اليوم في شباك نادي ترانمير روفرز في اللقاء الذي انتهى بفوز المان يونايتد بسداسية نظيفة بكأس الإتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب: مسرور للحصول على هدفي الأول مع مانشستر يونايتد فوز كبير وفي الجولة المقبلة

الميلان يجمع التبرعات من أجل الأطفال اللاجئين

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الأطفال اللاجئين، وعلقت الصفحة قائلة: تطلق المفوضية حملة لجمع التبرعات ”فلنضعها على رؤوسنا، إن الطفل اللاجئ الذي لا يذهب إلى المدرسة لا يخاطر بفقدان السنة بل حياته، نأخذ هذا الحقل أيضًا عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة هاتفية لإعطاء مستقبل للعديد من الأطفال!

جابريل خيسوس: انتظروا ما هو أفضل

نشر جابريل خيسوس لاعب نادي مانشستر سيني الإنجليزي صورًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من فوز ناديه اليوم على حساب نادي فولهام برباعية نظيفة في كأس الإتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلا: في الجولة التالية، يا شباب رائع

رينارد يدعم المنتخب السعودي رغم الخسارة

نشر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للاعبي منتخب الأخضر تحت 23 عام عقب خسارته اليوم في نهائي كأس أسيا أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وعلق رينارد: تهانينا للفريق السعودي واللاعبين على هذا الأداء المشرف، مستوى كبير طوال هذه البطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا

عضو مجلس الزمالك يرفض الهجوم على ساسي

نشر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة فرجاني ساسي لاعب الفريق عقب الهجوم الذي تعرض له الأخير من قبل جمهور النادي الأهلي المصري، وعلق إسماعيل يوسف قائلا: حبيبي يا ساسي يا كبير بلعبك وأخلاقك، نثق فيك وكلنا وراك