كوريا الجنوبية تخطف لقب أمم آسيا تحت 23 عاما بفوز درامي على السعودية (فيديو)

خطف منتخب كوريا الجنوبية لقب أمم آسيا تحت 23 عاما، بعد أن فاز على السعودية بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من الشوط الرابع الإضافي.

وبضربة رأس في الوقت القاتل، انتزع منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم لقب النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما)، بالفوز على نظيره السعودي 1 – صفر، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في تايلاند.

وحسم المنتخب الكوري المباراة واللقب لصالحه بفضل الهدف الذي سجله جيونغ تاي ووك في الدقيقة 113.

الهدف الاول لكوريا الجنوبية على منتخبنا ! pic.twitter.com/9M9czJY9gd — عز (@MnbrMadrid5) January 26, 2020

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة، مقسمة بالتساوي على شوطين، قبل أن يحسمها المنتخب الكوري لصالحه بهدف في الشوط الإضافي الثاني.

وكان المنتخبان قد حسما بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بمجرد وصولهما للمباراة النهائية.

كما رافقهما المنتخب الأسترالي بالفوز على منتخب أوزبكستان 1 – صفر، السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.