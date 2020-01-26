نادي الاتفاق السعودي يعلن رسميا ضم عبدالله آل سالم

أعلن نادي الاتفق السعودي رسميا تعاقده مع المهاجم عبدالله آل سالم لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر. وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر أن آل سالم (27 عاما) بدأ احترافه في نادي الخليج عام 2011 ثم انتقل إلى نادي الاتفاق بنظام الإعارة عام 2012 وسجل تجربة مميزة مع الفريق الأولمبي ثم عاد للخليج وقاده للصعود إلى الممتاز في عام 2014 ثم انتقل للفيحاء عام 2017 قبل أن تكون محطته الأخيرة بنادي النصر في عام 2019، كما مثل آل سالم المنتخب الوطني في درجاته الثلاث الناشئين والشباب والأولمبي.

من جهته عبر عبد الله آل سالم عن سعادته الغامرة بالعودة مجددا إلى نادي الاتفاق حيث كان ثاني محطاته الاحترافية، مشيرا إلى أنه سيسعى بكل ما يملك لدعمه خلال فترة احترافه التي ستمتد حتى 2023 وإسعاد جماهير النواخذة.

وقال السالم: “أشكر إدارة نادي الاتفاق والجهاز الفني على الثقة وبإذن الله سأعمل على أن أكون على مستوى تطلعات الاتفاقيين”.

وأضاف: ”بالتأكيد لدي أهداف خلال مرحلتي الاحترافية الجديدة ومنها التألق مع الاتفاق لتحقيق حلم الدفاع عن منتخب بلادي”.

وعن جاهزيته، قال: ”خلال الفترة الماضية لم أتوقف بل كنت أتدرب عبر الأندية الصحية من خلال برنامج خاص للمحافظة على لياقتي البدنية، وما أحتاجه خلال الفترة المقبلة هو الانسجام مع المجموعة”.