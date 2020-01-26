الكشف عن طلبات التعاون لبيع الفترة المتبقية في عقد عبد المجيد السواط لنادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الطلبات المالية التي يريدها محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، من أجل بيع المتبقي في عقد عبد المجيد السواط، لنظيره الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان الاتحاد قد أعلن حصوله على توقيع السواط، قادما من صفوف التعاون، بعقد يمتد لـ3 مواسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”البلاد“، فإن التعاون يريد 5 ملايين ريال من أجل بيع المتبقي من عقد عبدالمجيد السواط للنمور.

وذكرت التقارير أن الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع التعاون، من أجل حسم أزمة الفترة المتبقية في عقد السواط، من أجل سرعة الدفع باللاعب في مباراة الرائد المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال واجه نفس الأمر مع التعاون، أثناء حصوله على عقد اللاعب مد الله العليان، حيث هدد مسؤولو التعاون برفع شكوى ضد الهلال، لوجود بند في عقد اللاعب يمنعه من الانتقال لأي نادٍ آخر دون موافقة التعاون، حتى آخر 3 شهور في عقد اللاعب، وأنهى الهلال تلك الأزمة بشراء المدة المتبقية في عقد العليان مع التعاون.

يذكر أن السواط كان قريبا من النصر ولكن وكيله لعب دورا حاسما في تحويل وجهته للاتحاد.

ويحل الاتحاد ضيفا على الرائد، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة 16 من دوري المحترفين، علما بأن العميد يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.