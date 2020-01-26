الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق لقب كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما، حين يواجه منافسه كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، في اللقاء النهائي للبطولة التي تستضيفها تايلاند.

ويأمل الأخضر السعودي تتويج إنجاز العودة للأولمبياد بالتتويج القاري وإثبات تفوق هذا الجيل الرائع.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير الآتي ملامح مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي أمم آسيا تحت 23 عاما:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب (راجامانغالا) الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 10 بصوت المعلق عامر الخوذيري، والكأس 3 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

ماذا يقول التاريخ؟

يتفوق المنتخب الأولمبي الكوري الجنوبي على نظيره السعودي في تاريخ المواجهات.

ولم يفز الأخضر خلال 5 مواجهات جمعته بالشمشون الكوري الجنوبي، وبدأت المواجهات في تصفيات آسيا لأولمبياد أتالانتا 1996 وتعادلا بهدف لكل منهما، ثم فاز المنتخب الكوري بهدف نظيف في تصفيات أولمبياد لندن 2012، ثم تعادلا بهدف لكل منهما في تصفيات أولمبياد 2016.

وفاز المنتخب الكوري بهدف دون رد في دورة الألعاب الآسيوية 2014 ثم فاز بثنائية نظيفة في دورة دبي الودية في نوفمبر الماضي.

وستكون البطولة على موعد مع بطل جديد خاصة أن المنتخبين لم يسبق لهما الفوز باللقب وسبق أن خسر المنتخب السعودي اللقب عام 2014 بعد صعوده للنهائي أمام العراق كما خسر المنتخب الكوري اللقب عام 2016 بعد تأهله للنهائي أمام اليابان.

مشوار الفريقين

بدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالمجموعة الثانية وفاز على اليابان بنتيجة 2-1 ثم تعادل مع قطر دون أهداف وفاز على سوريا بهدف نظيف، ثم تخطى تايلاند بهدف دون رد في ربع النهائي ثم فاز على أوزبكستان بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

ولم يخسر المنتخب السعودي في 5 مواجهات خاضها فاز بها جميعا عدا لقاء وحيد أمام قطر، وسجل الأخضر 5 أهداف واستقبل هدفا واحدا.

وصعد المنتخب الكوري الجنوبي عبر المجموعة الثالثة بعد الفوز على الصين بهدف نظيف، ثم إيران بنتيجة 2-1 ثم أوزبكستان بالنتيجة ذاتها وفاز على الأردن في ربع النهائي بنتيجة 2-1 وتخطى عقبة أستراليا في نصف النهائي بهدفين دون رد.

وفاز المنتخب الكوري في مواجهاته الخمس التي خاضها، وسجل 9 أهداف واستقبل 3 أهداف.

تتويج الإنجاز

يأمل المنتخب السعودي تتويج إنجازه الذي حققه بالتأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب طويل منذ عام 1996 وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، قبل المباراة في المؤتر الصحفي، إن الأخضر سيخوض اللقاء النهائي بدافع الاستمتاع بأجواء المباراة والبحث عن التتويج القاري بعد التأهل للأولمبياد.

وأضاف الشهري: ”سنفعل المستحيل للفوز باللقب، شاهدت مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في نصف النهائي والمنافس قوي وظهر بصورة طيبة في المباريات الماضية“.

ويعتمد الأولمبي السعودي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد اليامي وأمامه رباعي الدفاع حسان تمبكتي وأيمن الخليف وسعود عبد الحميد وعبد الباسط هندي، بينما يقود خط الوسط سامي النجعي وخالد الدبيش وأمامها مختار علي، وفي الهجوم عبد الرحمن غريب وعبد الله الحمدان والحسن علي.

طموح كوريا

يملك المنتخب الكوري الجنوبي -أيضا- الطموح لتحقيق اللقب وهو ما أكده المدرب كيم هاك بوم المدير الفني الوطني الذي شدد على تركيز فريقه على حصد اللقب من أنياب السعودية للمرة الأولى.

وأضاف: ”ندرك جيدا صلابة دفاع المنتخب السعودي وسنسعى لإيجاد الحلول المناسبة“.

ويراهن المنتخب الكوري على سرعات لاعبيه لي دونج جون وتشو جو سونغ وأوه سي هون.

وقال عمرو أنور، مدرب فريق الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب السعودي يملك جيلا مميزا من الناحية الجماعية والالتزام التكتيكي وهو ما يظهر بصلابة دفاعية واضحة بجانب استغلال للمحاولات الهجومية.

وتوقع أنور مباراة قوية وحافلة بالندية بين الفريقين خاصة أن اللقاءات النهائية دائما ما تتسم بالحذر والميل للدفاع.