النصر بطل الشتاء.. وليد الفراج يعلق على صدارة ”العالمي“ للدور الأول من الدوري السعودي (فيديو)

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على صدراة نادي النصر السعودي، لجدول ترتيب الدوري، وإنهاء الدور الأول بطلا للشتاء، مستغلا تعثر الهلال، وتعادل مع الشباب اليوم السبت.

وقال الفراج في مقدمة برنامج ”الدوري مع وليد“: ”خلصت بعد شيل وحط وخطوة خطوة كانت القضية من كان سيختم الدوري الأول من دوري الأمر محمد بن سلمان في صدارة الدوري، وكانت الإجابة صفراء، مبروك للنصر إنه قدر يختم الدوري الأول بصدارة واضحة“.

وأضاف: ”عارف إن فيه ناس زعلانين ومتضايقين ومتحمسين، لكن برغم التعادل بين الهلال والشباب لكنه أعطى نفس جديد للدوري وأمل للثالث والرابع يقربون، والثاني درسا مهما لبداية الدور الثاني، وأعطى صاحب المركز الأول المكانة التي يستحقها، ونقول للنصر تستاهل.. تستاهل، فريق كان هو الأفضل والأكثر حرصا والأكثر قتالية للحصول على المركز الأول في الدور الأول، أو كما يطلق عليه بطل للشتاء، ألف مبروك للنصر وعشاقه، من حصل شيء واجتهد فيه يستاهله.. ما حدث درس لجميع الأندية“.

وما يعرف بـ“بطولة الشتاء“ تعد حافزا إضافيا للأندية التي تنالها عن كل موسم كروي، إذ تصادف نهاية القسم الأول من معظم مسابقات الدوري على مستوى العالم فصل الشتاء بين شهري ديسمبر ويناير، وفيه يطلق على صاحب المركز الأول في نهاية النصف الأول بطل الشتاء.

في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أنهى فريق النصر حامل اللقب، الدور الأول من البطولة في الصدارة لينال مسمى ”بطل شتاء 2020″، مستفيدا من تعثر الهلال منافسه على قمة الترتيب في جولتين متتاليتين قبل نهاية القسم الأول بمباراتين.

ومنذ إنطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، توج 9 أبطال تصدروا شتاءً باللقب في نهاية المنافسات من أصل 11 بطولة، حيث خسر الاتحاد عام 2017 لصالح الهلال، بعد أن كان متصدرا في يناير، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني متأثرا بقرار المحكمة الرياضية آنذاك ”كاس“، التي خصمت منه 3 نقاط.

وفي الموسم الماضي، أغلق فريق الهلال صفحة القسم الأول في الصدارة، ولكنه خسر المنافسة في النهاية، إذ تفوق عليه النصر وكسب اللقب في الأمتار الأخيرة.

وفرض الشباب التعادل السلبي على ضيفه الهلال بمباراة قمة في الرياض ليحرمه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن النصر حامل اللقب والمتصدر، وذلك بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي عقب تعادله 2-2 مع الفيصلي الجولة الماضية.

وتعادل الشباب لأول مرة بعد انتصارين متتاليين ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز التاسع.

وخاض الهلال أخر سبع دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي آل بليهي.

واستمرت معاناة الاتحاد بتعادله سلبيا مع ضيفه العدالة الوافد الجديد.

وهذا التعادل الثامن في 15 مباراة للاتحاد ليصبح رصيد 15 نقطة في المركز 12 مقابل عشر نقاط للعدالة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، أحرز البرازيلي رفائيل سيلفا هدف الفوز 1-صفر للفيصلي في مرمى مستضيفه أبها.