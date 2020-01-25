العدالة يقدم احتجاجا رسميا ضد نادي الاتحاد لتسجيلهم 8 محترفين أجانب في قائمة المباراة

قدم نادي العدالة احتجاجا رسميا ضد نظيره الاتحاد، بعد مباراتهما اليوم السبت في الدوري السعودي، لتسجيل ”النمور“ 8 محترفين أجانب في قائمة مباراة الفريقين ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم مدير فريق العدالة، داود سلمان العميش، بالاحتجاج بعد انتهاء المواجهة، بحسب القانون ولائحة الاتحاد السعودي، حيث سلم ورقة الاعتراض باليد لمراقب اللقاء.

وكان الاتحاد قد أشرك 7 أجانب أمام العدالة، وهم: جروهي، رومارينهو، جوناس، برونو أوفيني، ليوناردو جيل، أنيس البدري، كريم الأحمدي.

ويعتمد احتجاج العدالة على وجود لاعب ثامن، مسجل بكشوفات الاتحاد كأجنبي، وهو الصربي بريغوفيتش، الذي لم يغادر النادي بعد.

ومن المنتظر أن يتقدم العدالة بحيثيات الاحتجاج، خلال اليومين المقبلين.

وقال أحمد الأمير خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، تعليقا على الاحتجاج: ”لن يقبل احتجاج العدالة بسبب عدم اشتراك أكثر من 7 لاعبين أجانب في المباراة، ولذلك الأجنبي الثامن لا يعتبر مؤثرا،

ولكن في حالة كان تسجيل أحد اللاعبين الأجانب البدري وبرونو غير نظامي، في هذه الحالة قد يقبل الاحتجاج“.

#الاتحاد_العدالة لن يقبل احتجاج #العدالة بسبب عدم اشتراك اكثر من ٧ لاعبين اجانب في المباراة ولذلك الأجنبي الـ٨ لا يعتبر مؤثر ! ولكن في حالة كان تسجيل احد اللاعبين الأجانب #البدري و #برونو غير نظامي، في هذه الحالة قد يقبل الاحتجاج https://t.co/yvkTtNC8hj — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 25, 2020

وسقط نادي الاتحاد في فخ التعادل السلبي ضد نادي العدالة اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 15 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد العدالة عشر نقاط في المركز الخامس عشر.