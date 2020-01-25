صحيفة: نادي الهلال السعودي يتفق مع علي البليهي على تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة نادي الهلال السعودي بشكل نهائي مع علي البليهي، مدافع الفريق، على تجديد عقده لمدة ثلاثة أعوام مقبلة وذلك بعد دخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم السبت، نقلا عن مصادرها، فقد توصلت إدارة النادي العاصمي إلى اتفاق مع المدافع الدولي على كافة بنود العقد، وسيتم الإعلان النهائي عن تجديد عقد اللاعب رسميا خلال اليومين المقبلين.

وكانت إدارة الهلال قد اضطرت إلى إعادة النظر في العرض المقدم لتجديد عقد البليهي، من خلال تجهيز عرض آخر يحمل قيمة مالية أعلى من العرض السابق.

وبحسب ذات المصادر فإن الإدارة الهلالية حريصة على إبقاء لاعبي الفريق والمحافظة عليهم، ومن ضمنهم البليهي بعد أن أوصى الروماني رازفان لوشيسكو المدرب بتجديد عقده.

وكان الهلال قد تعاقد مع البليهي في يونيو من عام 2017 قادما من نادي الفتح، وتألق برفقته حيث ساهم في تحقيق أزرق العاصمة العديد من البطولات كان آخرها لقب دوري أبطال آسيا 2019.