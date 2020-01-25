مشادة بين أندريا وحسين النخلي بعد ضياع إحدى الهجمات في مباراة العدالة ضد الاتحاد (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي العدالة والاتحاد، اليوم السبت، في الدوري السعودي، مشادة خفيفة بين أندريا وحسين النخلي، لاعبي العدالة، بعد ضياع إحدى الهجمات.

ويظهر في اللقطة ”النخلي“ وهو يصوب الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر بجوار قائم الاتحاد، لينفعل عليه زميله أندريا وينهره بشدة ويدفعه في صدره، ولكن الأمر لم يتطور لأكثر من ذلك.

مشادة بين أندريا وحسين النخلي لاعبا #العدالة بعد ضياع إحدى الهجمات..#الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/O8xRRpikLX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 25, 2020

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة الاتحاد وضيفه العدالة، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد كل فريق نقطة، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 15 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما حصد العدالة نقطته العاشرة في المركز قبل الأخير.