طفل يرفض إعادة الكرة بعد التقاطها من المدرجات في مباراة الاتحاد والعدالة (فيديو)

التقطت عدسات قناة ”الرياضية“ السعودية لقطة طريفة خلال المباراة التي جمعت بين فريقي العدالة والاتحاد اليوم السبت، في الدوري السعودي.

وبعنوان ”لقطة المباراة“ نشر الحساب الرسمي لناقل مباريات الدوري السعودي، فيديو أظهر تصويبة للاعب العدالة رياض شراحيلي، أوصلت الكرة إلى المدرجات، ليلتقطها أحد المشجعين الصغار ويرفض إعادتها مرة أخرى لجامعي الكرات، ما استدعى ملعق المباراة إلى الضحك ،قائلا: ”تصد في المدرج، والشاب أخذ الكرة وخباها وما أحد شايف شيء، هات الكرة يا حبيبي هاتها“.

وفرض العدالة، التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد، في ختام مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة أنيس البدري وبرونو أوفيني صفقات العميد الجديدة، لكن لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر بدوري المحترفين، كما ارتفع رصيد العدالة إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس عشر.