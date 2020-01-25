 فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد التعادل مع الشباب في الدوري السعودي – إرم نيوز‬‎

فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد التعادل مع الشباب في الدوري السعودي

فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد التعادل مع الشباب في الدوري السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

وجه فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السعودي السابق، رسالة إلى جماهير الهلال على صفحته بموقع ”تويتر“ عقب تعادل ”الزعيم أمام الشباب.

وقال الهريفي مغردا: ”البطولة الشتوية ‏من الملعب وليست من البرامج، جمهور الهلال إصحوا.. ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا.. خويكم طبال لا يلعب عليكم، فريقكم من بعد رابع العالم وهو رايح فيها“.

وفرض الشباب التعادل السلبي على ضيفه الهلال في مباراة قمة بالرياض ليحرمه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن النصر حامل اللقب والمتصدر، وذلك بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد تعادله 2-2 مع الفيصلي الجولة الماضية.

وتعادل الشباب لأول مرة بعد انتصارين متتاليين بالدوري، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز التاسع.

وخاض الهلال آخر سبع دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي آل بليهي.

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