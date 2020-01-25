فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد التعادل مع الشباب في الدوري السعودي

وجه فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السعودي السابق، رسالة إلى جماهير الهلال على صفحته بموقع ”تويتر“ عقب تعادل ”الزعيم أمام الشباب.

وقال الهريفي مغردا: ”البطولة الشتوية ‏من الملعب وليست من البرامج، جمهور الهلال إصحوا.. ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا.. خويكم طبال لا يلعب عليكم، فريقكم من بعد رابع العالم وهو رايح فيها“.

البطولة الشتوية

من الملعب وليست من البرامج ..!!! جمهور الهلال اصحووو

ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث …

خويكم طبال لا يلعب عليكم ..!! فريقكم من بعد رابع العالم وهو رايح فيها …! — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) January 25, 2020

وفرض الشباب التعادل السلبي على ضيفه الهلال في مباراة قمة بالرياض ليحرمه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن النصر حامل اللقب والمتصدر، وذلك بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد تعادله 2-2 مع الفيصلي الجولة الماضية.

وتعادل الشباب لأول مرة بعد انتصارين متتاليين بالدوري، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز التاسع.

وخاض الهلال آخر سبع دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي آل بليهي.