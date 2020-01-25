جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع الشباب سلبيًا (صورة)

تعثر نادي الهلال السعودي أمام نظيره الشباب بالتعادل السلبي، اليوم السبت، في بطولة الدوري السعودي.

وواجه الهلال الشباب على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في الجولة الـ 15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.

وفشل مهاجمو الهلال والشباب بترجمة أي فرصة إلى هدف، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة في مشوار الدوري.

وتعرض علي البليهي لاعب الهلال للطرد من قبل حكم المباراة في الدقيقة 82، بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب لمس الكرة بيده.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن النصر صاحب الصدارة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع بـ22 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

وفي مباراة أخرى، أحرز البرازيلي رفائيل سيلفا هدف الفوز 1-صفر للفيصلي في مرمى مستضيفه أبها.

وحول سيلفا تمريرة يوسف الجبلي العرضية من ركلة ركنية بضربة رأس في مرمى المغربي عبد العالي المحمدي حارس أبها في الدقيقة 56.

وهذا أول انتصار للفيصلي بعد هزيمتين وتعادل ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع متقدمًا بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن أبها مع ختام الدور الأول للدوري.