كشف مدة غياب عمر السومة عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب مهاجم النادي الأهلي السعودي عمر السومة عن ”الراقي“ خلال الفترة المقبلة؛ إثر إصابته بخلع في الكتف.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم السبت.

ويغيب بذلك السومة عن مواجهات فريقه أمام استقلال دوشنبه في الملحق الآسيوي ومواجهتي العدالة والاتفاق في بطولة دوري المحترفين.

ويسعى السويسري كريستان جروس، المدير الفني للراقي، إلى تجهيز البدلاء بشكل جيد من أجل تعويض غياب الهداف السوري عن الفريق.

وكان السومة قد قاد فريقه للفوز على الرائد بعدما سجل هدفين في دقيقة واحدة خلال الشوط الثاني، قبل أن يخرج مصابا بعدما أحرز هدفه الثاني.

ويعد السومة من اللاعبين المهمين للغاية خلال الفترة الماضية للفريق، حيث قدم مواسم أكثر من ممتازة مع الراقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.