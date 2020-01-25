صحيفة: صندوق الثروة السيادي السعودي في مفاوضات لشراء نيوكاسل يونايتد

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري حاليا مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي يجرون مفاوضات لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع.

ورفض متحدث باسم النادي الإنجليزي التعليق على تقرير الصحيفة، في حين لم يتسن على الفور الاتصال بصندوق الثروة السيادي للتعليق.

وقد سبق أن عرض نيوكاسل يونايتد للبيع أكثر من مرة، وفي العام الماضي تحدثت شائعات عن قرب بيعه للملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لكن الصفقة لم تتم.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي حصة أغلبية في أسهم نيوكاسل يونايتد، لكنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي النادي، بينما غاب كثير من المشجعين عن مباريات الفريق هذا الموسم احتجاجا على ملكيته للنادي.

وثلث أندية كرة القدم في إنجلترا مملوكة لجهات أجنبية حاليا.

وتعود ملكية آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد لأطراف أمريكية، في حين تملك مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 30 نقطة من 24 مباراة.