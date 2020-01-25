هل يعود وليد عبدالله إلى نادي الشباب السعودي؟

كشفت تقارير صحفية مطلعة، أن إدارة نادي الشباب السعودي أرسلت عرضا لاستعادة الحارس وليد عبدالله، من النصر السعودي.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن المدرب الإسباني لويس غارسيا، المدير الفني للشباب، طلب من إدارة النادي استعادة الحارس البالغ من العمر 33 عاما.

وقالت الصحيفة إن غارسيا عبّر عن حاجته إلى الحارس الدولي السابق في البطولة العربية للأندية الأبطال، (كأس محمد السادس)، إضافة إلى مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

ودخل وليد عبدالله الفترة في عقده مع النصر، التي تتيح له الاتفاق مع أي ناد دون موافقة ناديه العالمي.

ورفض وليد عبدالله العرض الأولي الذي قدمته إدارة النصر للتجديد، مطالبا بزيادة القيمة المادية.

ولا يملك النصر سوى الحارسين براد جونز ووليد عبدالله؛ وهو ما قد يدفع إدارة بطل الدوري السعودي لتلبية طلبات الحارس.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن وليد عبدالله شارك مع النصر في مباراة وحيدة، وكانت في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب الموقع ذاته، فإن وليد عبدالله شارك مع الشباب في 179 مباراة، استقبل فيها 195 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 58 مباراة.