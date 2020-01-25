تقرير: نادي الاتحاد السعودي يتفق مع المغربي أيوب الكعبي

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن المفاوضات بين نادي الاتحاد السعودي واللاعب المغربي أيوب الكعبي لم تتوقف بعد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق مع اللاعب وبانتظار الحسم النهائي خلال اليومين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر قيد المغربي الكعبي بديلا عن البرازيلي جوناس دي سوزا أو مواطنه الحارس مارسيلو جروهي، حال إتمام الصفقة.

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”المدينة“، إنه تم وضع اللاعب الصربي ألكسندر بريغوفيتش على قائمة الاستثمار.

وأوضحت تقارير أخرى أن هناك محاولات تجري للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتسوية مالية يتم من خلالها فك الارتباط مع اللاعب وديا.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“، إن هناك محاولات أخرى لضم لاعبين محليين بعد ضم عبدالمجيد السواط من التعاون، بدءا من الموسم المقبل لـ3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن مساعي حثيثة تبذل لشراء المدة المتبقية من عقده مع ناديه، لتتمكن من قيده في كشوفات الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة أن التعاقد مع السواط كلف خزينة النادي قرابة الـ3 ملايين ريال، للموسم الرياضي الواحد.

وحصد الاتحاد 14 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي، بين 16 فريقا.